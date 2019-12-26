Аналітичний центр однієї з онлайн площадок з купівлі-продажу авто з'ясував, скільки електромобілів з пробігом продавалося на вторинному авторинку України за останні 2 роки.

За даними аналітичного центру auto.ria кількість пропозицій з продажу електромобілів з пробігом в середньому за квартал збільшується на 7%. Динаміка пропозицій протягом 2018 і 2019 практично збігається.

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Якщо взяти за точку відліку перший квартал 2018-го, то тоді продавці вживаних електрокарів додали 3 600 авто. Уже за квітень-червень таких пропозицій було 4 100, а в липні-вересні – 4 700. До кінця року ринок дещо просів, і за останні три місяці було додано вже 3 900 електрокарів з пробігом.

У першому кварталі 2019-го було доступно вже 5 400 таких пропозицій, після чого їх кількість тільки зростала: II квартал – 6 000, III – 6 900 електрокарів. І в IV кварталі вже традиційний спад – 6 300 авто. Таким чином, можна зробити висновок, що за рік ринок електрокарів збільшився в 1,5-1,6 рази.

За даними пошуку, тільки з II кварталу 2019 інтерес українців до електрокарів виріс вдвічі. Якщо раніше їх шукали 2,3 мільйона разів за 3 місяці, то в кінці року таких запитів було вже 4,2 мільйона (без урахування двох останніх тижнів грудня).

Найчастіше шукали найпоширенішу модель Nissan Leaf. Серед популярних також – Chevrolet Volt і Ford Fusion.

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