Гаряча модель прибуде в двох типах кузову: хетчбек та універсал.

Офіційні дизайнерські ескізи розкривають спортивну модифікацію четвертого покоління Octavia. Топова версія “Октавії” матиме гібридну силову установку.

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Перший плагін-гібрид Škoda в лінійці RS поєднує продуктивність та стійкість, повідомляє прес-реліз. Технічні подробиці чеська марка розкриє третього березня, під час живої презентації автомобіля в Женеві. А поки що дозволяє кинути перший погляд на спортивну “Октавію”.

Škoda стверджує, що кожна п’ята Octavia, продана в Німеччині, Великобританії та Швейцарії має шильдик RS. Своєму бестселлеру в топовому виконанні Škoda виділила усе найкраще, в рівній мірі від комфорту та спорту. Універсал Octavia RS iV буде одним з найшвидших сімейних автомобілів і водночас одним з найпросторіших спорткарів. Майже нарівні зі “спортвагенами” від VW та Audi.

Фото: ескізи Škoda Octavia RS iV 2020 / Škoda

Плагін-гібридна силова установка Škoda Octavia RS iV матиме віддачу у 245 к.с. (180 кВт) і при цьому буде ощадливою в споживанні бензину та майже не забруднюватиме атмосферу CO2.

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