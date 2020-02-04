Французький автовиробник вирішив не розтягувати прем'єру різних версій моделі і вивів у світ одразу всю лінійку.

Renault представила оновлені хетчбек, універсал, версії R.S. Line, R.S. та R.S. TROPHY. Усі більш технологічні та з “приємнішим драйвом”.

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Renault Mégane 2020 представлений наступними версіями: Berline (хетчбек, на фото має шоколадний відтінок кузову), Estate (універсал, сріблястий), Mégane R.S. Line (хетчбек/універсал зі спортивною стилістикою, на фото блакитний хетч), Mégane R.S. (спортивний хетчбек, помаранчевий), Mégane R.S. TROPHY (спортивний хетчбек, жовтий, білий, чорний помаранчевий, червоний, синій, сріблястий), а також Mégane E-TECH Plug-in (плагін-гібридний універсал, білий). Представляючи останній, Renault згадує про свій десятирічний досвід у виробництві електрокарів та запевняє, що Mégane E-TECH Plug-in дістались кращі розробки в області електрифікації.

Фото: оновлена лінійка Renault Mégane 2020 / Renault

Зовнішні зміни оновлених “Меганів” включають злегка підретушовані бампери та оптику, яка тепер буде світлодіодною вже в базовій комплектації. В салоні змін більше. З'явились цифрові прилади на екрані з діагоналлю 10,25 дюйма, збільшений до 9,3 дюйма тачскрін мультимедійного комплексу.

Головне ж технічне нововведення – гібридна силова установка версії E-TECH Plug-in, запозичена у Captur. Вона складається з 1,6-літрового бензинового мотора, електродвигуна, стартер-генератора та батареєї на 9,8 кіловат-годин. Гібридний Mégane в електричному режимі здатен розганятись до 135 км/год і проїхати на одному заряді до 50 кілометрів (WLTP).

Бензинова лінійка Mégane 2020 включає 1,3-літрові агрегати TCe потужністю від 100 до 160 к.с. Дизель один – півторалітровий Blue dCi, віддача якогостановить 95 та 115 к.с. Ще один бензиновий мотор призначений для спортивних версій Mégane R.S. – 1,8-літрова турбочетвірка, продуктивність якої зросла з 280 к.с. і 390 Нм до 300 к.с. і 400 Нм. При цьому, якщо замість механіки встановлена ​​роботизована трансмісія EDC, крутний момент досягає 420 Нм.

Продажі оновленої лінійки Mégane в Європі стартують влітку 2020 року.

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