Французский автопроизводитель решил не растягивать премьеру различных версий модели и вывел в свет сразу всю линейку.

Renault представила обновленные хэтчбек, универсал, версии R.S. Line, R.S. и R.S. TROPHY. Все более технологичные и с "приятным драйвом".

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Renault Mégane 2020 представлен следующими версиями: Berline (хэтчбек, на фото имеет шоколадный оттенок кузова), Estate (универсал, серебристый), Mégane R.S. Line (хэтчбек/универсал со спортивной стилистикой, на фото голубой хэтч), Mégane R.S. (спортивный хэтчбек, оранжевый), Mégane R.S. TROPHY (спортивный хэтчбек, желтый, белый, черный оранжевый, красный, синий, серебристый), а также Mégane E-TECH Plug-in (плагин-гибридный универсал, белый). Представляя последний, Renault вспоминает о своем десятилетнем опыте в производстве электрокаров и уверяет, что Mégane E-TECH Plug-in достались лучшие разработки в области электрификации.

Фото: обновленная линейка Renault Mégane 2020 / Renault

Внешние изменения обновленных "Меган" включают слегка подретушированные бамперы и оптику, которая теперь будет светодиодной уже в базовой комплектации. В салоне изменений больше. Появились цифровые приборы на экране с диагональю 10,25 дюйма, увеличен до 9,3 дюйма тачскрин мультимедийного комплекса.

Главное же техническое новшество – гибридная силовая установка версии E-TECH Plug-in, позаимствованная у Captur. Она состоит из 1,6-литрового бензинового мотора, электродвигателя, стартер-генератора и батарееи на 9,8 киловатт-часов. Гибридный Mégane в электрическом режиме способен разгоняться до 135 км/ч и проехать на одном заряде до 50 километров (WLTP).

Бензиновая линейка Mégane 2020 включает 1,3-литровые агрегаты TCe мощностью от 100 до 160 л.с. Дизель один – полуторалитровый Blue dCi, отдача которого составляет 95 и 115 л.с. Еще один бензиновый мотор предназначен для спортивных версий Mégane R.S. – 1,8-литровая турбочетверка, производительность которой возросла с 280 л.с. и 390 Нм до 300 л.с. и 400 Нм. При этом, если вместо механики установлена ​​роботизированная трансмиссия EDC, крутящий момент достигает 420 Нм.

Продажи обновленной линейки Mégane в Европе стартуют летом 2020 года.

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