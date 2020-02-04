Автомобилисты от этого, скорее, выиграли.

Автомобильные патенты и торговые марки – это способ для автопроизводителей и изобретателей защитить свои идеи, разработки и все, что они могли бы придумать с точки зрения технологии и дизайна автомобиля. Это способ показать инновации для автомобильного мира, чтобы сделать его лучше. Но не всегда новое значит лучше.

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В течение 2018 года лидерами по количеству патентов в автомобильной индустрии стали Toyota и Ford – обе марки зарегистрировали более 2000 заявок. С отставанием в полтысячи патентов на третьем месте списпку оказалась марка Hyundai. Некоторые из этих разработок в будущем появятся на серийных автомобилях или среди запчастей на рынке аксессуаров. Другие имеют туманные перспективы и зависят от многих "если". Но есть отдельная категория изобретений, для описания которых лучше всего подходит слово "странный". Можно только надеяться, что они никогда не появятся на рынке. Вот несколько примеров изобретений на грани безумия:

Воздушная турбина для повышения мощности электрокара;

Телескопический "хвост" для улучшения аэродинамики на скорости;

Ароматизированные выхлопные газы;

Лазерные стеклоочистители;

Асимметричный автомобиль;

Липкий капот для уменьшения травматичности, при наезде на пешехода;

Конвейерная лента в багажнике для облегчения загрузки и разгрузки;

Мопед, встроенный в автомобиль;

Дроны для мойки автомобиля;

Двери машины превращаются в крылья для аэромобиля;

Конференц-комната в машине;

Световая система оповещения пешеходов для автономных автомобилей;

Автомобиль с откидной кабиной;

Система для вертикальной парковки автомобилей;

Встроенная кофеварка;

Встроенный туалет;

Накладки на ремень безопасности в виде плюшевых героев мультфильмов;

Розделитель для задних сидений.



Изображение: Vanarama

Некоторые из описанных в патентах разработок, на первый взгляд, могут показаться вполне жизнеспособными. Кофелюбы итальянцы, например, пробовали оснащать свои серийные автомобили кофеварками. Идея на практике не прижилась – кроме приятной возможности пить в дороге свежий кофе, есть еще и необходимость заправлять и чистить машинку, дополнительные затраты на нее, ее обслуживание. Фактически, те же проблемы помешали появлению в автомобилях компактных биотуалетов, порой очень нужных тем, кто застрял в пробке.

И даже если патент получен, продукт запущен в производство и поставляется на конвейер – совсем не обязательно, что он нужен и полезен. Как, например, щетки лобового стекла с подогревом. Некоторые автомобильные марки предлагают "дворники” с подогревом в качестве недешевой опции, а многочисленные производители компонентов продают их отдельно для самостоятельного переоборудования своего автомобиля. Вроде полезная вещь, но почему она не получила массового распространения? Мы обратились к экспертам по инновационным технологиям для автомобилей щеток, в частности – компании Bosch.

"Щетки с подогревом – опция для премиальных автомобилей, которые уже имеют технические устройства, решающие проблему очистки стекла в зимний период. В частности, подогрев лобового стекла или отдельной зоны под щетками. В таком случае отпадает необходимость греть отдельно щетки.

Установка же нагревательного элемента на щетки, влечет за собой существенное изменение конструкции стеклоочистителей: увеличение ширины адаптера, размера и веса рычага, использование более мощного мотора. А это идет в разрез с тенденцией к облегчению конструкции автомобиля. И для потребителя финансово неоправданно, ведь средняя цена комплекта щеток с подогревом в 2-3 раза выше обычных, а срок износа – такой же, как у обычных бескаркасных моделей. При этом, последние выполняют свою функцию на "отлично" даже при минусовых температурах, если речь идет о флагманских моделях щеток", – объяснила Вита Гребнева, продукт-специалист компании Bosch по щеткам стеклоочистителей.

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