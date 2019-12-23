Максимальная рабочая температура "щеток" – 30 градусов по Цельсию.

Американский кроссовер Lincoln Aviator – не флагман модельного ряда марки, однако получил новую технологию не только раньше своих “родственников”, но и вообще первым в мире. Хотя сторонние фирмы уже давно торгуют подобными девайсами.

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“Дворники” с подогревом в фирменном каталоге дополнительных опций значатся под названием VisioBlade. Они включены в набор “теплых опций”, вместе с подогревом передних и задних сидений, руля, боковых зеркал и форсунок омывателя ветрового стекла.

Стеклоочистители VisioBlade могут нагреться с минусовой температуры до 30 градусов Цельсия всего за четыре минуты. Lincoln уверяет, что новая система помогает сократить расход стеклоомывателя на 50% и существенно улучшить качество очистки ветрового стекла.

Фото: Lincoln Aviator з опцією VisioBlade / Lincoln

Демонстрация показала, что разморозка лобового стекла Aviator теплым воздухом из климатической системы занимает около 15 минут, тогда как VisioBlade выполняет эту работу втрое быстрее. К тому же, теплые “дворники” предотвращают налипание снега на сами щетки, во время движения.

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