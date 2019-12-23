Максимальна робоча температура "щіток" – 30 градусів за Цельсієм.

Американський кросовер Lincoln Aviator – не флагман модельного ряду марки, однак отримав нову технологію не тільки раніше за своїх “родичів”, а й взагалі першим у світі. Хоча сторонні фірми вже давно торгують подібними девайсами.

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“Двірники” з підігрівом у фірмовому каталозі додаткових опцій значаться під назвою VisioBlade. Вони включені в набір “теплих опцій”, разом з підігрівом передніх і задніх сидінь, керма, бічних дзеркал і форсунок омивача вітрового скла.

Склоочиснищувачі VisioBlade можуть нагрітися з мінусової температури до 30 градусів Цельсія всього за чотири хвилини. Lincoln запевняє, що нова система допомагає скоротити витрату склоомивача на 50% та істотно поліпшити якість очищення вітрового скла.

Фото: Lincoln Aviator з опцією VisioBlade / Lincoln

Демонстрація показала, що розморожування лобового скла Aviator теплим повітрям з кліматичної системи займає близько 15 хвилин, тоді як VisioBlade виконує цю роботу втричі швидше. До того ж, теплі “двірники” запобігають налипанню снігу на самі щітки, під час руху.

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