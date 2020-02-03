Аналитики "Дойче Банка" сделали масштабный прогноз будущего во всех сферах, в том числе автомобильной.

Аналитический центр Deutsche Bank (DB Research) во Франкфурте-на-Майне в конце января обнародовал масштабный прогноз на 2030 год. Он включает много отраслей экономики и жизни, среди них есть место и автомобилям.

В частности, DB Research предсказывает быстрое распространение электромобилей, но не автономного вождения.

Беспилотные технологии, "несмотря на нынешний хайп", еще не успеют до 2030 года преодолеть многочисленные препятствия на пути к успешной коммерциализации. В то же время автомобили на электрической тяге составят в 2020-х годах пятую часть глобальных продаж легковых машин, а к 2040 году – половину.

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Примерно к 2030 году может даже осуществиться вековая мечта о летающих автомобилях, допускают эксперты Deutsche Bank. Но в чем они совершенно уверены, что к концу десятилетия в небо одних только США могут подняться 6,5 миллиона дронов.

Эта технология порождает определенные правовые проблемы, но как только общество убедится в ее очевидных преимуществах (например, разгрузки автодорог или срочная доставка лекарств), оно начнет требовать государственной поддержки беспилотников.

Напомним, что Toyota создает “город будущего”.