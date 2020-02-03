Аналітики "Дойче Банку" зробили масштабний прогноз майбутнього в усіх сферах, в тому числі автомобільній.

Аналітичний центр Deutsche Bank (DB Research) у Франкфурті-на-Майні в кінці січня оприлюднив масштабний прогноз на 2030 рік. Він включає багато галузей економіки та життя, серед них є місце й автомобілям.

Зокрема, DB Research пророкує швидке поширення електромобілів, але не автономного водіння.

Безпілотні технології, "незважаючи на нинішній хайп", ще не встигнуть до 2030 року подолати численні перешкоди на шляху до успішної комерціалізації. У той же час автомобілі на електричній тязі складуть в 2020-х роках п'яту частину глобальних продажів легкових машин, а до 2040 року – половину.

Читайте також: зазирність всередині пасажирського дрона

Приблизно до 2030 року може навіть здійснитися вікова мрія про літаючі автомобілі, допускають експерти Deutsche Bank. Але в чому вони зовсім впевнені, що до кінця десятиліття в небо одних тільки США можуть піднятися 6,5 мільйона дронів.

Ця технологія породжує певні правові проблеми, але як тільки суспільство переконається в її очевидних перевагах (наприклад, розвантаження автодоріг або термінова доставка ліків), воно почне вимагати державної підтримки безпілотників.

Нагадаємо, що Toyota створює “місто майбутнього”.