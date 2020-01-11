Проект розпочнуть втілювати в життя в наступному році біля вулкана Фудзі.

Місто отримає назву Woven City, а житимуть та працюватимуть там дослідники, які розроблятимуть штучний інтелект, автономні системи та "розумні будинки". Всі ці технології будуть втілюватись в життя та перевірятись на собі жителями цього містечка.

Площа міста складе всього 0,71 квадратних кілометра. Місто буде працювати на автономній енергосистемі, яка отримувати енергію від реакції водню з киснем. Тому побічним продуктом стане чиста вода. В якості додаткових джерел будуть використовувати сонячні панелі.

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Особистого транспорту в місті не будуть - пересуватися можна буде лише на велосипедах і самокатах. Окрім того, по місту їздитимуть безпілотні електрокари. Будинки будуть дерев'яними, без використання кріплень.

За планами Toyota, будівництво міста має розпочатися в 2021 році. Однак інформації, коли Woven City введуть в експлуатацію, поки що немає.

Нагадаємо, що Sony представила електрокар.