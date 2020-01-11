Проект начнут воплощать в жизнь в следующем году у вулкана Фудзи.

Город получит название Woven City, а жить и работать там будут исследователи, которые будут разрабатывать искусственный интеллект, автономные системы и "умные дома". Все эти технологии будут воплощаться в жизнь и проверяться на себе жителями этого города.

Площадь города составит всего 0,71 квадратных километра. Город будет работать на автономной энергосистеме, которая будет получать энергию от реакции водорода с кислородом. Поэтому побочным продуктом станет чистая вода. В качестве дополнительных источников будут использовать солнечные панели.

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Личного транспорта в городе не будут – передвигаться можно будет только на велосипедах и самокатах. Кроме того, по городу будут ездить беспилотные электрокары. Дома будут деревянными, без использования креплений.

По планам Toyota, строительство города должно начаться в 2021 году. Однако информации, когда Woven City введут в эксплуатацию, пока нет.

Напомним, что Sony представила электрокар.