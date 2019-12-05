Згідно "Стратегії 2025" головним пріоритетом для південнокорейського концерну є тотальна електрифікація свого модельного ряду. Але значну увагу приділятимуть і "розумній мобільності".

На форумі для інвесторів в Сеулі концерн Hyundai Motor презентував “дорожню карту” – стратегічний план розвитку, названий Strategy 2025. Він передбачає величезні інвестиції на дослідження і розробки в секторах електрифікації, систем автономного управління, штучного інтелекту, робототехніки, повітряний транспорт та “енергетику нової ери”.

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Загальна сума інвестицій у найближчі п’ять років складе 61,1 трлильйони вон – це 51,2 мільярди доларів. Hyundai має на меті закріпити позиції лідера ринку, на це й спрямовані плани. Двома векторами розвитку стануть Smart Mobility Device (SMD) та Smart Mobility Service (SMS) – “розумні” технології.

SMD – це розробка, виробництво і продаж “широкого спектра груп продуктів”, обслуговування, ремонт, страхування тощо. Причому в сферу SMD входять робототехніка, електроскутери і літаючий транспорт PAV (Personal Air Vehicle). SMS – це персоналізовані послуги і продукти: каршерінг, роботаксі тощо, “на інтегрованій мобільній платформі”.

Hyundai збирається підвищити рентабельність автомобілів з ДВС і одночасно увійти в трійку лідерів з продажу електричних автомобілів. У планах показників річних продажів електрокарів до 2025 року значиться цифра 670 тисяч, причому 110 тисяч з них будуть водневими електрокарами. Означені цифри включають продажі як самої марки Hyundai, так і її суббренду Genesis.

Фото: Airborg H8 10K / Top Flight Technologies

В листопаді Hyundai підписала домовленість про партнерство з бостонським стартапом Top Flight Technologies, разом з яким буде створюватись безпілотний повітряний транспорт. Перші прототипи дронів Airborg H8 10K вже непогано себе зарекомендували у якості локальних транспортників, котрі можна використовувати для потреб виробничих ліній Hyundai – коптер здатен переносити 10-кілограмовий пакунок, проводити в повітрі до години і рухатись зі швидкістю до 55 км/год. Персональний повітряний транспорт для пасажирів розробляється в рамках платформи Urban Air Mobility.

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