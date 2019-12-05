Согласно "Стратегии 2025" главным приоритетом для южнокорейского концерна является тотальная электрификация своего модельного ряда. Но значительное внимание будут уделять и "умной мобильности".

На форуме для инвесторов в Сеуле концерн Hyundai Motor представил "дорожную карту" – стратегический план развития, названный Strategy 2025. Он предусматривает огромные инвестиции на исследования и разработки в секторах электрификации, систем автономного управления, искусственного интеллекта, робототехники, воздушного транспорта и "энергетику новой эры".

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Общая сумма инвестиций в ближайшие пять лет составит 61,1 триллиона вон – это 51,2 миллиарда долларов. Hyundai планирует закрепить позиции лидера рынка, на это и направлены планы. Двумя векторами развития станут Smart Mobility Device (SMD) и Smart Mobility Service (SMS) – "умные" технологии.

SMD – это разработка, производство и продажа "широкого спектра групп продуктов", обслуживание, ремонт, страхование и тому подобное. Причем в сферу SMD входят робототехника, электроскутеры и летающий транспорт PAV (Personal Air Vehicle). SMS – это персонализированные услуги и продукты: каршеринг, роботакси т.д., "на интегрированной мобильной платформе".

Hyundai собирается повысить рентабельность автомобилей с ДВС и одновременно войти в тройку лидеров по продажам электрических автомобилей. В планах показателей годовых продаж электрокаров к 2025 году значится цифра 670 тысяч, причем 110 тысяч из них будут водородными электрокарами. Указанные цифры включают продажи как самой марки Hyundai, так и ее суббренда Genesis.

Фото: Airborg H8 10K / Top Flight Technologies

В ноябре Hyundai подписала соглашение о партнерстве с бостонским стартапом Top Flight Technologies, вместе с которым будет создавать беспилотный воздушный транспорт. Первые прототипы беспилотников Airborg H8 10K уже неплохо себя зарекомендовали в качестве локальных транспортников, которые можно использовать для нужд производственных линий Hyundai – коптер способен переносить 10-килограммовый пакет, проводить в воздухе до часа и двигаться со скоростью до 55 км/ч. Персональный воздушный транспорт для пассажиров разрабатывается в рамках платформы Urban Air Mobility.

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