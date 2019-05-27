Перед нами друга модель під назвою A³ Vahana Alpha Two, вже майже готова до серійного випуску.

Компанія A³ є підрозділом авіабудівного гігіанта Airbus. Повнорозмірний демонстраційний зразок одномісного літаючого таксі Vahana Alpha Two знаходиться за крок до серійного варіанту повітряної машини.

Також цікаво: Українці збудували бойовий безпілотник і назвали його "Ласка" (фото, відео)

Alpha Two максимально наближений до серійного зразка і призначений для фіналізації дизайну інтер'єру. Внутрішній простір одномісного кокону Vahana Alpha Two зараз виконаний в мінімалістичному стилі й не має навіть натяку на кермо – лише сенсорний дисплей.

Фото: Airbus A³ Vahana Alpha Two / Airbus

Аеротаксі має габарити у 6,2х5,7 метри. Максимальна злітна маса конвертоплана з вертикальним зльотом і посадкою – 745 кілограмів. Alpha Two може використовуватись як пасажирський транспорт чи вантажний. Дальність польоту аеротаксі – до 100 кілометрів, при максимальній висоті не більше 1500 метрів. Максимальна доведена швидкість “Альфи Два” у повітрі – 170 км/год.



Наразі проводяться тести безпілотників Vahana на аеродромі Pendleton UAS Range. Здійснено більше 60 польотів, загальний “пробіг” становить понад п'ять льотних годин. Коли експериментальний апарат стане серійним Airbus не повідомляє.

Також цікаво: Відео: Ford створив робота кур'єра, який може складатись у багажник безпілотника