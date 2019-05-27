Перед нами вторая модель под названием A3 Vahana Alpha Two, уже почти готовая к серийному выпуску.

Компания А³ является подразделением Авиастроительного гигианта Airbus. Полноразмерный демонстрационный образец одноместного летающего такси Vahana Alpha Two находится в шаге от серийного варианта воздушной машины.

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Alpha Two максимально приближен к серийному образцу и предназначен для финализации дизайна интерьера. Внутреннее пространство одноместного кокона Vahana Alpha Two сейчас выполнено в минималистичном стиле и не имеет даже намека на руль – только сенсорный дисплей.

Фото: Airbus A³ Vahana Alpha Two / Airbus

Аэротакси имеет габариты в 6,2х5,7 метра. Максимальная взлетная масса конвертоплана с вертикальным взлетом и посадкой – 745 килограммов. Alpha Two может использоваться как пассажирский транспорт или грузовой. Дальность полета аэротакси – до 100 километров, при максимальной высоте не более 1500 метров. Максимальная доказанная скорость "Альфы Два" в воздухе – 170 км/ч.



Сейчас проводятся тесты беспилотников Vahana на аэродроме Pendleton UAS Range. Выполнено более 60 полетов, общий “пробег” составляет больше пяти летных часов. Когда экспериментальный аппарат станет серийным, Airbus не сообщает.

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