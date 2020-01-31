Электрический "Хаммер" будет пикапом с 1000-сильной силовой установкой. Официальная презентация назначена на эту весну.

General Motors во время "Супербоула" запустила рекламную кампанию для своего первого электрокара, которым оказался пикап под легендарным брендом. Автомобиль, который носит название GMC Hummer EV и прибудет в автосалоны в конце 2021 года, обещает "тихую революцию".

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Электрический пикап GMC Hummer EV обещают представить 20 мая этого года, а в продажу электрокар должен поступить только осенью 2021-го. Подробностей производитель обнародовал крайне мало. Пока что разрешено увидеть радиаторную решетку электрокара – с характерным, узнаваемым дизайном классических Hummer и новейшей светодиодной подсветкой.

Еще две вещи, которые GM раскрыла о Hummer EV – его тихоходность и чрезвычайная мощность. Заявляется, что серийный электрокар будет обладать силовой установкой, способную развивать до 1000 л.с. мощности и невероятные 15+ тысяч ньютонметров. Это должно обеспечить ему динамику на уровне суперкаров – около 3 секунд от 0 до 100 км/ч.

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