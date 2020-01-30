Не сговариваясь, британская и французская марки представили пару нетипичных спорткаров для зимы.

Назначение и статус у Bentley Continental GT Bomber и Alpine A110 SportsX – разные. Британское кросс-купе, созданное для участия в “ледяных” соревнованиях GP Ice Race, тогда как французский спорткар с дополнительным клиренсом является лишь концептом с непонятным будущим.

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Ледовый Continental GT в гонку на австрийском треке в Целль-ам-Зее поведет Кэти Меннингс – участница чемпионата мира по ралли среди юниоров и победительница чемпионата Европы в женском зачете. Официально заявлено, что соревноваться будет почти серийная машина. Доработки для гонки сводятся к дополнительного каркаса безопасности, системы пожаротушения, гоночных сидений и слегка модернизированной ходовой части. Купе имеет на 15 мм более широкую колею, увеличенный дорожный просвет, шипованную резину Pirelli Scorpion и выпускную систему Akrapovic. Силовой агрегат Bentley Continental GT остался штатным: 6-литровый W12-турбо развивает 635 к.с. мощности и 900 Нм крутящего момента, которые позволяют ему на асфальте разгоняться с места до первой сотни на спидометре за 3,7 секунды.

Фото: бомбардировщик Bentley Continental GT / Bentley

Концепт альпийских A110 SportsX был подготовлен для участия в шоу Международного автомобильного фестиваля в Париже и его история вряд ли будет иметь продолжение. Дочерняя марка Renault обещала выпустить кроссовер класса Порше Macan еще в 2015 году, однако по сей день модельный ряд альпийских представляет единственная модель A110. Чтобы хоть как-то компенсировать эту нехватку, в альпийском кросс-купе подготовили в стиле раллийного A110, который выиграл гонку в Монте-Карло в 1973 году.

Фото: Alpine A110 Sportsx Concept / Alpine

Основой для Alpine A110 SportsX стало купе в версии Pure. Массу автомобиля снизили с 1103 до 1098 кило, расширили кузов 80 миллиметров и колею, добавили 60 миллиметров дорожного просвета и снабдили новым обвесом. А на “спине” спорткара установили пару креплений для лыж. В движение среднемоторное заднеприводное купе по-прежнему приводит 1,8-литровый мотор мощностью в 252 л. с.

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