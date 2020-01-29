Где же снег, чтобы протестировать такие сани? В Австрийских горах.

Bobsla – это гибрид саней, снегохода и карта, предназначенный для развлечений и гонок. Bobsla оснащается сменными батареями, может работать до четырех часов, а зарядка занимает примерно 2 часа.

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В прошлом году австрийский стартап Bobsla получил пару премий на мероприятиях Startup Village и Startup live, которые помогли ему найти первых клиентов для своих самоходных саней. На горнолыжном курорте Обергургль в тирольских Альпах открылся первый парк-аттракцион этих машин, в котором желающие могут покататься на Bobsla, заплатив 20 евро за 15 минут.

Bobsla развивает максимальную скорость в 45 километров в час на ровной поверхности. Аппарат оснащен гусеницами и лыжами, а управление осуществляется с помощью двух джойстиков.

Сейчас Bobsla трудится над второй моделью подобного аппарата, но уже для катания летом по траве.

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