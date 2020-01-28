Все детали KAT 2X от Spyker Workshop печатаются на 3D-принтере, а фирма продает как готовые машины, так и чертежи с технической документацией, для самостоятельного производства.

Хотя имя Spyker Workshop очень напоминает название автомобильной марки из Нидерландов, к голландским суперкарам она не имеет отношения.

Смотрите также: Японский производитель тракторов показал радикальный электрический беспилотник на гусеницах (видео)

Spyker Workshop базируется в Дании и специализируется на создании радиоуправляемых машин на гусеничном ходу. 3D-печатная модель KAT 2X представляет собой мини-танк с дистанционным управлением, который может расчистить двор, пока вы спите.

KAT 2X работает от аккумуляторов 36V 24Ah и может работать от 1 до 2 часов. KAT 2X способен передвигаться практически по любой поверхности и самостоятельно прокладывать траекторию для уборки – совсем как робот-пылесос. Или же работать под управлением оператора с пультом дистанционного управления.

Снегоочиститель также способен буксировать прицеп весом до 135 кг. Максимальная скорость дрона – 5 км/ч. Цены стартуют с отметки в 1100 долларов за готовый к работе набор. Кроме того, в продаже есть чертежи для самостоятельной печати всех компонентов и последующей сборки. Spyker Workshop предлагает много других моделей гусеничной техники для развлечений и помощи в хозяйстве.

Читайте также: 95% украинских дорог находятся в неудовлетворительном состоянии​​​​​​​