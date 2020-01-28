Усі деталі KAT 2X від Spyker Workshop друкуються на 3D-прінтері, а фірма продає як готові машини, так і креслення з технічною документацією, для самостійного виробництва.

Хоча ім’я Spyker Workshop дуже нагадує назву автомобільної марки з Нідерландів, до голандських суперкарів вона не має відношення.

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Spyker Workshop базується в Данії і спеціалізується на створенні радіокерованих машин на гусеничному ходу. 3D-друкована модель KAT 2X являє собою міні-танк з дистанційним керуванням, котрий може розчистити подвір’я, поки ви спите.

KAT 2X працює від акумуляторів 36V 24Ah і може працювати від 1 до 2 годин. KAT 2X здатний пересуватись практично будь-якою поверхнею і самостійно прокладати траекторію для прибирання – зовсім як робот-пилосос. Або ж працювати під управлінням оператора з пультом дистанційного керування.



Снігоочисник також здатен буксирувати причіп вагою до 135 кг. Максимальна швидкість дрона – 5 км/год. Ціни стартують з відмітки у 1100 доларів за готовий до роботи набір. Крім того, у продажу є креслення для самостійного друку усіх компонентів та подальшої збірки. Spyker Workshop пропонує також багато інших моделей гусеничної техніки для розваг та допомоги в господарстві.

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