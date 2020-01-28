Монте-Карло считается одним из самых сложных этапов чемпионата мира по ралли серии SS3.

Трассы ралли Монте-Карло проложены по извилистым горным серпантинам, со смешанным покрытием: асфальт, снег и лед. Вместе со скоростью создается крайне опасное сочетание.

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Ралли Монте-Карло – первое в Чемпионате. Старт оказался очень неудачным для команды Hyundai – боевой хэтчбек i20 Coupe WRC на скорости 180 км/ч вылетел с трассы, пилот Отт Тянак и штурман Мартин Ярвеоя чудом остались целыми, машина была разбита вдребезги. Это случилось на втором этапе соревнования. А на третьем всех гонщиков ждал коварный скользкий поворот.

Прописывая маршрут, участники гонки отмечали этот сложный поворот и, вроде бы, должны были быть готовыми к нему, однако ни один из пилотов не справился с вхождением в кривую. Худшую траекторию и скорость для этого поворота выбрал экипаж Ford. Впрочем, смотрите видео и судите сами.

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