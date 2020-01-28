Монте-Карло вважається одним з найскладніших етапів чемпіонату світу з раллі серії SS3.

Траси раллі Монте-Карло прокладені звивистими гірськими серпантинами, зі змішаним покриттям: асфальт, сніг та крига. Разом зі швидкістю створюються вкрай небезпечне поєднання.

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Раллі Монте-Карло – перше в Чемпіонаті. Старт виявився дуже невдалим для команди Hyundai – бойовий хетчбек i20 Coupe WRC на швидкості 180 км/год вилетів з траси, пілот Отт Тянак та штурман Мартін Ярвеоя дивом залишились цілими, машина була розбита вщент. Це трапилось на другому етапі змагання. А на третьому на всіх гонщиків чекав підступний слизький поворот.

Прописуючи маршрут, учасники перегонів відмічали цей складний поворот і, начебто, мали бути готовими до нього, однак жоден з пілотів не впорався із входженням в криву. Найгіршу траекторію та швидкість для цього повороту обрав екіпаж Ford. Втім, дивіться відео та судіть самі.

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