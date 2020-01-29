Де ж той сніг, щоб протестувати такі сани? В Австрійських горах.

Bobsla – це гібрид саней, снігохода та карта, призначений для розваг і перегонів. Bobsla оснащується змінними батареями, може працювати до чотирьох годин, а зарядка займає приблизно дві години.

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Минулого року австрійський стартап Bobsla здобув пару премій на заходах Startup Village та Startup live, які допомогли йому знайти перших клієнтів для своїх самохідних санчат. На гірськолижному курорті Обергургль в тірольських Альпах відкрився перший парк-атракціон цих машин, в якому бажаючі можуть покататися на Bobsla, заплативши 20 євро за 15 хвилин.

Bobsla розвиває максимальну швидкість у 45 кілометрів на годину на рівній поверхні. Апарат оснащений гусеницями та лижами, а управління здійснюється за допомогою двох джойстиків.

Наразі Bobsla працює над другою моделлю подібного апарата, але вже для катання влітку по траві.

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