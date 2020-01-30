Новым генеральным директором французского автопроизводителя назначен Лука де Мео, который очень хорошо показал себя в роли руководителя SEAT.

Совет директоров Renault назначил Лука де Мео гендиректором и председателем правления компании с первого июля 2020 года. Пока что 52-летний итальянец не может начать выполнять свои обязанности, поскольку связан условиями контракта с Volkswagen Group.

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Лука де Мео, как сказано в официальном пресс-релизе, “сочетает в себе все качества, которые способствуют всем аспектам развития и преобразования Groupe Renault”. На маркетолога возлагают большие надежды, ведь он привел марку SEAT к рекордным показателям продаж, улучшил имидж бренда и создал спортивный суббренд Cupra. Кроме того, Лука должен будет устранить напряженность в союзе, что достигла апогея, после ареста Карлоса Гона.

Председатель совета Group Renault Жан-Доминик Сенар заявил, что он в восторге от нового руководителя, назвал Луку “великим стратегом” и “провидцем меняющегося автомобильного мира”. К нему присоединился и председатель Nissan Макото Утида: "я очень доволен назначением де Мео. Мы рассчитываем на тесное сотрудничество с ним и нашими партнерами по альянсу”. Назначение должно быть подтверждено в апреле на общем собрании акционеров Renault, и проблем с формальностями не предвидится.

Лука де Мео, начинал свою карьеру в Renault еще в 1992 году и пять лет был ведущим специалистом по маркетингу. Потом перешел в Toyota, где работал менеджером по продуктам, а с 2002-го по 2009 работал на FCA. После этого резюме топ-менеджера пополнилось значительными достижениями для нового работодателя – VW Group и марки SEAT. Лука владеет итальянским, английским, французским, немецким и испанским языками, имеет представление о культуре Франции и Японии.

Пока де Мео не приступит к выполнению своих обязанностей, эту работу продолжит выполнять Клотильда Дельбос, который с июля станет заместителем нового шефа.

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