Новим генеральним директором французького автовиробника призначений Лука де Мео, який дуже добре показав себе в ролі керівника SEAT.

Рада директорів Renault призначила Луку де Мео гендиректором і головою правління компанії з першого липня 2020 року. Поки що 52-річний італієць не може почати виконувати свої обов’язки, оскільки зв’язаний умовами контракту з Volkswagen Group.

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Лука де Мео, як сказано в офіційному прес-релізі, “поєднує в собі всі якості, що сприяють всім аспектам розвитку і перетворення Groupe Renault”. На маркетолога покладають великі надії, адже він привів марку SEAT до рекордних показників продажів, поліпшив імідж бренду і створив спортивний суббренд Cupra. Крім того, Лука повинен буде усунути напруженість у союзі, що досягла апогею, після арешту Карлоса Гона.

Голова ради Group Renault Жан-Домінік Сенар заявив, що він у захваті від новопризначеного керівника, назвав Луку “великим стратегом” і “провидцем мінливого автомобільного світу”. До нього приєднався і голова Nissan Макото Утіда: “Я дуже задоволений призначенням де Мео. Ми розраховуємо на тісну співпрацю з ним і нашими партнерами по альянсу”. Призначення має бути підтверджене в квітні на загальних зборах акціонерів Renault, та проблем з формальностями не передбачається.

Лука де Мео, розпочинав свою кар'єру в Renault ще у 1992 році і п'ять років був провідним фахівцем з маркетингу. Потім перейшов у Toyota, де працював менеджером з продуктів, а з 2002-го по 2009 працював на FCA. Після цього резюме топ-менеджера поповнилось значними досягненнями для нового роботодавця – VW Group та марки SEAT. Лука володіє італійською, англійською, французькою, німецькою та іспанською мовами, має уявлення про культуру Франції і Японії.

Поки де Мео не приступить до виконання своїх обов’язків, цю роботу продовжить виконувати Клотільда ​​Дельбос, котра з липня стане заступником нового шефа.

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