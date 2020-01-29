В Україні пройшло успішне "перезавантаження" бренду Opel в 2019 році. Вже відомі плани компанії на 2020 рік.

Закінчення року 2019 можна відзначити деякими досягненнями:

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- Протягом 2019 року в Україні було продано майже 400 автомобілів Opel, бестселери - моделі Grandland X і Astra Sedan.

- Відбувся запуск оновленої дилерській мережі Бренда: дев'ять дилерів і чотири сервіс-партнера.

З початку 2019 року офіційним імпортером Opel в Україні стало представництво Групи PSA, що дозволило провести успішний “перезапуск” бренда. Так, протягом 2019 року в Україні було реалізовано майже 400 автомобілів, зростання продажів становить + 75% відносно показників 2018 року.

На 2020 рік плани ще більш масштабні: збільшення рівня продажів, дебют нових моделей Opel Corsa і Opel Combo Life, вихід на ринок повної лінійки комерційних автомобілів, подальший розвиток дилерської мережі.

В 2020 році в Україні буде запущена повна лінійка комерційних автомобілів Opel, яка включає в себе чотири моделі - різних габаритів, вантажопідйомності, ціни: Opel Combo Cargo, Opel Zafira Life, Opel Vivaro, Opel Movano. Кожен з цих автомобілів зможе запропонувати вибір з кількох версій і типів двигуна - все, для задоволення індивідуальних запитів.

Дилерська мережа Бренда продовжить свій активний розвиток протягом всього 2020 року. Мета Opel в Україні - бути присутнім в кожному регіоні країни, охоплюючи усі великі міста.

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