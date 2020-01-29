В Украине прошло успешная "перезагрузки" бренда Opel в 2019 году. Уже известны планы компании на 2020 год.

Окончание 2019 можно отметить некоторыми достижениями:

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– В течение 2019 года в Украине было продано почти 400 автомобилей Opel, бестселлеры – модели Grandland X и Astra Sedan.

– Состоялся запуск обновленной дилерской сети бренда: девять дилеров и четыре сервис-партнера.

С начала 2019 года официальным импортером Opel в Украине стало представительство Группы PSA, что позволило провести успешный "перезапуск" бренда. Так, в течение 2019 года в Украине было реализовано почти 400 автомобилей, рост продаж составляет +75% относительно показателей 2018 года.

На 2020 год планы еще более масштабные: увеличение уровня продаж, дебют новых моделей Opel Corsa и Opel Combo Life, выход на рынок полной линейки коммерческих автомобилей, дальнейшее развитие дилерской сети.

В 2020 году в Украине будет запущена полная линейка коммерческих автомобилей Opel, которая включает в себя четыре модели – разных габаритов, грузоподъемности, цены Opel Combo Cargo, Opel Zafira Life, Opel Vivaro, Opel Movano. Каждый из этих автомобилей сможет предложить выбор из нескольких версий и типов двигателя – все, для удовлетворения индивидуальных запросов.

Дилерская сеть бренда продолжит свое активное развитие в течение всего 2020 года. Цель Opel в Украине – присутствовать в каждом регионе страны, включая все крупные города.

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