Під дію нового податкового закону підпадають автівки вартістю більше 1,77 мільйона гривень.

Державна податкова служба повідомила у Facebook, які автомобілі з цього року підпадають під спеціальні умови оподаткування.

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“Власники люксових автівок сплачуватимуть транспортний податок за автівки з 2015 року випуску (включно), середньоринкова вартість яких становить понад 1 771 125 грн”, – йдеться у повідомленні ДПСУ. Ставка податку становить 25 000 гривень на рік, терміни сплати – протягом 60 днів з дня вручення рішення/повідомлення.

Цьогоріч оподаткуванню підлягають 172 автівки, серед таких марок автомобілів: AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ferrari, Ford, GMC, Lamborghini, LandRover, Lexus, Lincoln, Maserati, Mclaren, Mercedes-Benz, Polestar, Porsche, Rezvani, Rolls-Royce, Tesla та Toyota. Повний список моделей, визнаних розкішними, доступний за цим посиланням.

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