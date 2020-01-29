Відмова поліцейського від пред’явлення документів на вимогу водія (або громадянина) автоматично робить його подальші дії незаконними.

Відмова інспектора пред’явити службове посвідчення є підставою для скасування штрафу. Такого висновку дійшов Верховного Суд України.

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На місці зупинки на вимогу водія інспектор відмовився пред’явити службове посвідчення. Далі на водія було накладено штраф за порушення Правил дорожнього руху.

Суд при розгляді справи наголосив, що звертаючись до особи поліцейський зобов`язаний назвати своє прізвище, посаду та пред`явити на її вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук.

При цьому суд встановив, що у даній справі своє прізвище, посаду, спеціальне звання інспектори водієві не повідомили, на вимогу водія службове посвідчення не пред`явили.

Такі дії інспекторів Верховний суд розцінив як порушення прав водія при розгляді справи та визнав штраф поліції незаконним! (Справа №545/2432/16-а)

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