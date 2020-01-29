Отказ полицейского от предъявления документов по требованию водителя (или гражданина) автоматически делает его дальнейшие действия незаконными.

Отказ инспектора предъявить служебное удостоверение является основанием для отмены штрафа. К такому выводу пришел Верховный Суд Украины.

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На месте остановки по требованию водителя инспектор отказался предъявить служебное удостоверение. Далее на водителя был наложен штраф за нарушение Правил дорожного движения.

Суд при рассмотрении дела отметил, что обращаясь к лицу полицейский обязан назвать свою фамилию, должность и предъявить по его требованию служебное удостоверение, предоставив возможность ознакомиться с изложенной в нем информацией, не выпуская его из рук.

При этом суд установил, что по данному делу свою фамилию, должность, специальное звание инспектора водителю не сообщили, по требованию водителя служебное удостоверение не предъявили.

Такие действия инспекторов Верховный суд расценил как нарушение прав водителя при рассмотрении дела и признал штраф полиции незаконным! (Дело №545/2432/16-а)

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