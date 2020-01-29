Под действие нового налогового закона подпадают машины стоимостью более 1,77 миллиона гривен.

Государственная налоговая служба сообщила в Facebook, какие автомобили с этого года подпадают под специальные условия налогообложения.

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“Владельцы люксовых авто будут платить транспортный налог за машины с 2015 года выпуска (включительно), среднерыночная стоимость которых составляет более 1 771 125 грн”, – говорится в сообщении ГНСУ. Ставка налога составляет 25 000 гривен в год, сроки уплаты – в течение 60 дней со дня вручения решения/сообщения.

В этом году налогообложению подлежат 172 машины, среди таких марок автомобилей: AstonMartin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Ferrari, Ford, GMC, Lamborghini, LandRover, Lexus, Lincoln, Maserati, Mclaren, Mercedes-Benz, Polestar, Porsche, Rezvani, Rolls-Royce, Tesla та Toyota. Полный список моделей, признанных роскошными, доступен по этой ссылке.

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