Не змовляючись, британська та французька марки представили пару нетипових спорткарів для зими.

Призначення та статус у Bentley Continental GT Bomber та Alpine A110 SportsX – різні. Британське крос-купе створене для участі у “крижаних” змаганнях GP Ice Race, тоді як французький спорткар з додатковим кліренсом є лише концептом з незрозумілим майбутнім.

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Льодовий Continental GT в гонку на австрійському треку в Целль-ам-Зеє поведе Кеті Меннінгс – учасниця чемпіонату світу з ралі серед юніорів та переможниця чемпіонату Європи в жіночому заліку. Офіційно заявлено, що змагатися буде майже серійна машина. Доробки для гонки зводяться до додаткового каркаса безпеки, системи пожежогасіння, гоночних сидінь та злегка модернізованої ходової частини. Купе має на 15 мм ширшу колію, збільшений дорожній просвіт, шиповану гуму Pirelli Scorpion та випускну систему Akrapovic. Силовий агрегат Bentley Continental GT залишився штатним: 6-літровий W12-турбо розвиває 635 к.с. потужності і 900 Нм крутного моменту, котрі дозволяють йому на асфальті розганятись з місця до першої сотні на спідометрі за 3,7 секунди.

Фото: Bentley Continental GT Bomber / Bentley

Концепт Alpine A110 SportsX був підготовлений для участі у шоу International Automobile Festival в Парижі і його історія навряд чи матиме продовження. Дочірня марка Renault обіцяла випустити кросовер класу Porsche Macan ще у 2015 році, однак донині модельний ряд Alpine представляє єдина модель A110. Щоб хоч якось компенсувати цю нестачу, в Alpine підготували крос-купе у стилі ралійного A110, який виграв гонку в Монте-Карло у 1973 році.

Фото: Alpine A110 SportsX concept / Alpine

Основою для Alpine A110 SportsX стало купе у версії Pure. Масу автомобіля знизили зі 1103 до 1098 кіло, розширили кузов 80 міліметрів та колію, додали 60 міліметрів дорожнього просвіту та забезпечили новим обвісом. А на “спині” спорткара встановили пару кріплень для лиж. В рух середньомоторне задньопривідне купе, як і раніше, приводить 1,8-літровий мотор потужністю у 252 к.с.

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