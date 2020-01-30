Появление Cybertruck вызвало настоящего кибер-вирус – энтузиасты со всего мира строят реплики пикапа, конкуренты подкалывают Илона Маска за дизайн авто, а сама компания уже торгует футболками с изображением "Кибертрака". Даже фирмы, далекие от автомобильного мира, поражены этим "вирусом".

Caviar Cyberphone базируется на iPhone 11 Pro/Pro Max в версиях 64 Gb, 256 Gb и 512 Gb. Стоимость новинки не объявлена, однако фирма Caviar известна своими неприлично дорогими гаджетами с эксклюзивной отделкой, поэтому вряд ли Cyberphone смогут позволить себе люди, которые ездят в метро.

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Корпус Cyberphone выполнен из титана, имеет граненый дизайн и крышку на передней панели, что защищает экран и служит подставкой. Caviar называет это “абсолютной защитой экрана”, недвусмысленно намекая на разбитые стекла пикапа Tesla Cybertruck.

Caviar ограничит серию Cyberphone сотней экземпляров, поэтому всем желающим стоит поспешить с заказом на сайте. Цены производитель назовет непосредственно заинтересованным клиентам, которые смогут получить свою покупку с бесплатной доставкой по всему миру.

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