Поява Cybertruck викликала появу справжнього кібер-вірусу – ентузіасти з усього світу будують репліки пікапа, конкуренти підколюють Ілона Маска за дизайн авто, а сама компанія вже торгує футболками з зображенням "Кібертрака". Навіть фірми, далекі від автомобільного світу, вражені цим "вірусом".

Caviar Cyberphone базується на iPhone 11 Pro/Pro Max у версіях 64 Gb, 256 Gb та 512 Gb. Вартість новинки не оголошена, однак фірма Caviar відома своїми непристойно дорогими гаджетами з ексклюзивним оздобленням, тож навряд чи Cyberphone зможуть дозволити собі люди, що їздять в метро.

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Корпус Cyberphone виконаний з титану, має гранчастий дизайн і кришку на передній панелі, що захищає екран та служить підставкою. Caviar називає це “абсолютним захистом екрану”, недвозначно натякаючи на розбиті шибки пікапа Tesla Cybertruck.

Caviar обмежить серію Cyberphone сотнею екземплярів, тож усім охочим варто поспішити з замовленням на сайті. Ціни виробник назве безпосередньо зацікавленим клієнтам, які зможуть отримати свою покупку з безкоштовною доставкою по усьому світу.

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