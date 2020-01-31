Електричний "Хаммер" буде пікапом з 1000-сильною силовою установкою. Офіційна презентація призначена на цю весну.

General Motors під час “Супербоула” запустила рекламну кампанію для свого першого електрокара, котрим виявився пікап під легендарним брендом. Автомобіль носить назву GMC Hummer EV, прибуде в автосалони наприкінці 2021 року і обіцяє “тиху революцію”.

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Електричний пікап GMC Hummer EV обіцяють представити 20 травняцього року, а в продаж електрокар має надійти тільки восени 2021-го. Подробиць виробник оприлюднив вкрай мало. Зараз дозволено побачити радіаторну решітку електрокара – з характерним, впізнаваним дизайном класичних Hummer та новітньою світлодіодною підсвіткою.



Ще дві речі, які GM розкрила про Hummer EV – його тихохідність та надзвичайна потужність. Заявляється, що серійний електрокар матиме силову установку, здатну розвивати до 1000 к.с. потужності і неймовірні 15+ тисяч ньютонметрів. Це має забезпечити йому динаміку на рівні суперкарів – близько 3 секунд від 0 до 100 км/год.

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