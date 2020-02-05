Горячая модель прибудет в двух типах кузова: хэтчбек и универсал.

Официальные дизайнерские эскизы раскрывают спортивную модификацию четвертого поколения Octavia. У топовой версии “Октавии” будет гибридная силовая установка.

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Первый плагин-гибрид в линейке Škoda RS сочетает производительность и устойчивость, сообщает пресс-релиз. Технические подробности чешская марка раскроет третьего марта, во время живой презентации автомобиля в Женеве. А пока что позволяет бросить первый взгляд на спортивную “Октавию”.

Škoda утверждает, что каждая пятая Octavia, проданная в Германии, Великобритании и Швейцарии, имеет шильдик RS. Своему бестселлеру в топовом исполнении Škoda выделила все самое лучшее, в равной степени от комфорта и спорта. Универсал Octavia RS iV будет одним из самых быстрых семейных автомобилей и одновременно одним из самых просторных спорткаров. Почти наравне со “спортвагенами” от VW и Audi.

Фото: эскизы Škoda Octavia RS iV 2020 / Škoda

Плагин-гибридная силовая установка Škoda Octavia RS iV будет иметь отдачу в 245 л.с. (180 кВт) и при этом будет экономичной в потреблении бензина и почти не будет загрязнять атмосферу CO2.

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