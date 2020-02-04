Компактный внедорожник Ford носит название Troller TX4, имеет полноприводную трансмиссию с автоматической коробкой передач и 200-сильный турбодизель.

Благодаря своему дизайну, новый внедорожник Ford похож одновременно на все классические трехдверные джипы: Suzuki Jimny, Mitsubishi Pajero Pinin, Land Rover Defender, Mercedes Geländewagen и на старый Ford Bronco.

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Ford Troller TX4 имеет рамную конструкцию и полный набор атрибутов настоящего внедорожника: шноркель, высокий клиренс и колеса с протекторными шинами Pirelli Scorpion MTR 245 / 70R17, дополнительное освещение, силовые бамперы.

Под капотом Ford Troller TX4 работает 3,2-литровый пятицилиндровый турбодизель, отдача которого составляет 200 лошадиных сил и 470 ньютон-метров крутящего момента. Он подключен к шестиступенчатому ​​”автомату” со сниженными передачами и приводом на обе оси.

Салон Troller TX4 – под стать внедорожника, аскетичный и без лишних деталей. Из удобств: двухзонный автоматический климат-контроль, мультимедийная система с 6,75-дюймовым экраном и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

Фото: Ford Troller TX4 / Ford

Ford Troller TX4 будет доступен исключительно на рынке Бразилии и соседних стран Южной Америки. Цены стартуют от отметки 167 530 бразильских реалов – это около 39,5 тысяч долларов или 979 тысяч гривен.

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