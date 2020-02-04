Пока южнокорейский производитель утверждал тизерные изображения для публикации в СМИ и определял дату премьеры нового кроссовера, автомобильные папарацци поймали Sorento на улице совсем без камуфляжа и "слили" фотографии в Сеть.

Четвертое поколение Kia Sorento производитель готовит к премьере в Женеве в начале марта. Дебют анонсирован парой тизерных изображений. Между тем в Калифорнии кроссовер уже разъезжает по городским улицам для съемки рекламы – там на него и наткнулись вездесущие ребята с фотокамерами.

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Sorento сменил платформу на новую, предназначенную для среднеразмерных кроссоверов. Кроссовер получил новую светодиодную оптику, причем задние фонари разделены по вертикали, а фары головного света – матричные.

Известно, что кроссовер прибавил в габаритах, однако параметры пока неизвестны. Моторная гамма, по предварительным данным, включает шесть агрегатов, набор которых будет варьироваться в зависимости от рынка. Среди них должны быть турбодизели объемом 2,0 и 2,2 литра и бензиновые двигатели 2.0 и 2.5. Также новый Sorento предложат с гибридной силовой установкой. Появление 3,8-литрового V6 – под большим вопросом.

Фото: шпионские фото Kia Sorento 2021 / Autoblog

Больше деталей раскроется после презентации Kia Sorento 2021 на Женевском автосалоне третьего марта.

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