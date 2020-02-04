Поки південнокорейський виробник затверджував тізерні зображення для оприлюднення у ЗМІ та визначав дату прем'єри нового кросовера, автомобільні папараці упіймали Sorento на вулиці зовсім без камуфляжу і "злили" світлини в Мережу.

Четверте покоління Kia Sorento виробник готує до прем’єри в Женеві на початку березня. Дебют анонсований парою тізерних зображень. Тим часом у Каліфорнії кросовер вже розїжджає міськими вулицями для зйомки реклами – там на нього й натрапили всюдисущі хлопці з фотокамерами.

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Sorento змінив платформу на нову, призначену для середньорозмірних кросоверів. Кросовер отримав нову світлодіодну оптику, причому задні ліхтарі розділені по вертикалі, а фари головного світла – матричні.

Відомо, що кросовер додав у габаритах, проте параметри поки невідомі. Моторна гама, за попередніми даними, включає шість агрегатів, набір яких буде варіюватися, залежно від ринку. Серед них повинні бути турбодизелі об'ємом 2,0 і 2,2 літра і бензинові двигуни 2.0 і 2.5. Також новий Sorento запропонують з гібридною силовою установкою. Поява 3,8-літрового V6 – під великим питанням.

Фото: шпигунські фото Kia Sorento 2021 / Autoblog

Більше деталей розкриється після презентації Kia Sorento 2021 на Женевському автосалоні третього березня.

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