Volkswagen Taigun з'явився на світ через 8 років після появи концепту, а про Skoda Vision IN вперше заговорили лише цього року.

На спеціальному заході Skoda Auto Volkswagen India Media Night індійський підрозділ німецького концерну презентував два передсерійних кросовера компактного класу, створених на новій бюджетній платформі MQB A0 IN.

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Фактично, Volkswagen Taigun (не плутати з Tiguan) та Skoda Vision IN – один автомобіль в різних “костюмах”. У Європі він відомий під іменем T-Cross. Для ринку Індії модель трохи “розтягнули” та інакше задекорували. Обидва новачка стануть на індійський конвеєр в 2021 році.

Фото: Volkswagen Taigun / Volkswagen

Компактний кросовер від Volkswagen має довжину 4,2 метри при колісній базі у 2,65, тоді як у паркетника Skoda відстань між осями складає 2,67, а загальна довжина кузову – 4,25 метра.

Taigun та Vision IN (назва повинна змінитись) в якості базового мотора використовуватимуть бензиновий 1.0 TSI (115 к.с.), а в якості опції пропонуватиметься 1.5 TSI (130-150 к.с.). Привід – виключно передній, реалізується через шестипозиційну “механіку” або семидіапазонний “робот” DSG.

Фото: Skoda Vision IN / Skoda

Про відмінності. Taigun розганяється до сотні за 9,9 секунди, а максимальна дозволена йому швидкість – 183 км/год. Vision IN виявився спритнішим – 8,7 секунди до сотні та 195 км/год максимальної швидкості. Volkswagen заявив кліренс у 205 мм, а чеська марка цю характеристику не назвала. Зате у Skoda будуть гарні 19-дюймові колеса (235/45 R19). А ще у Taigun буде CNG-версія на стиснутому природному газі.

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