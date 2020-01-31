Попередні результати виконання маневру були, м'яко кажучи, незадовільними.

Восени минулого року шведський портал Teknikens Varld показав відео власних випробувань нової моделі популярного кросовера Toyota RAV4, у яких він не зміг впоратись з маневром, що імітує об'їзд раптово виниклої перешкоди.

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Фактично, новий Toyota RAV4 тоді провалив “лосиний тест”. Журналісти відзначили “небезпечну поведінку” кросовера під час маневрів, заявивши, що “електронна система контролю стійкості реагує з запізненнями”. Японський виробник у відповідь заявив, що внутрішньозаводські випробування RAV4 пройшов успішно, а умови проведення шведських тестів їм невідомі. Та все ж узяв до уваги цей прецедент та провів “роботу над помилками”.

В результаті кросоверу оновили софт, зосередивши увагу саме на роботі системи курсової стійкості. Тепер вона реагує оперативніше, швидше задіюючи гальма. На серійні машини новий софт почнуть встановлювати в другому кварталі нинішнього року, однак Teknikens Varld передали тестовий зразок машини для перевірки.

Експерти дійшли висновку, що оновлення пішло RAV4 на користь, тепер він здатен впоратись з “лосиним тестом” на швидкості у 72 км/год, тоді як раніше проблеми зі стійкістю починались вже на швидкості у 68 км/год.

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