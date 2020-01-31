Предварительные результаты выполнения маневра были, мягко говоря, неудовлетворительными.

Осенью прошлого года шведский портал Teknikens Varld показал видео собственных испытаний новой модели популярного кроссовера Toyota RAV4, в которых он не смог справиться с маневром, имитирующий объезд внезапно возникшего препятствия.

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Фактически, новый Toyota RAV4 тогда провалил "лосиный тест". Журналисты отметили "опасное поведение" кроссовера во время маневров, заявив, что "электронная система контроля устойчивости реагирует с опозданиями". Японский производитель в ответ заявил, что внутризаводские испытания RAV4 прошел успешно, а условия проведения шведских тестов им неизвестны. И все же принял во внимание этот прецедент и провел "работу над ошибками".

В результате кроссоверу обновили софт, сосредоточив внимание именно на работе системы курсовой устойчивости. Теперь она реагирует оперативно, скорее задействуя тормоза. На серийные машины новый софт начнут устанавливать во втором квартале нынешнего года, однако Teknikens Varld передали тестовый образец машины для проверки.

Эксперты пришли к выводу, что обновление пошло RAV4 на пользу, теперь он способен справиться с “лосиным тестом” на скорости в 72 км/ч, тогда как ранее проблемы с устойчивостью начинались уже на скорости в 68 км/ч.

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