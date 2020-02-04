Volkswagen Taigun появился через 8 лет, после появления концепта, а о Skoda Vision IN впервые заговорили только в этом году.

На специальном мероприятии Skoda Auto Volkswagen India Media Night индийское подразделение немецкого концерна представило два предсерийных кроссовера компактного класса, созданных на новой бюджетной платформе MQB A0 IN.

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Фактически, Volkswagen Taigun (не путать с Tiguan) и Skoda Vision IN – один автомобиль в разных "костюмах". В Европе он известен под именем T-Cross. Для рынка Индии модель немного “растянули” и по-другому задекорировали. Оба новичка встанут на индийский конвейер в 2021 году.

Фото: Volkswagen Taigun / Volkswagen

Компактный кроссовер от Volkswagen имеет длину 4,2 метра при колесной базе в 2,65, тогда как у паркетника Skoda расстояние между осями составляет 2,67, а общая длина кузова – 4,25 метра.

Taigun и Vision IN (название должно измениться) в качестве базового мотора использовать бензиновый 1.0 TSI (115 л.с.), а в качестве опции будет предлагаться 1.5 TSI (130-150 л.с.). Привод – только передний, реализуется через Шестипозиционный “механику” или семидиапазонний “робот” DSG.

Фото: Skoda Vision IN / Skoda

О различиях. Taigun разгоняется до сотни за 9,9 секунды, а максимальная разрешенная ему скорость – 183 км/ч. Vision IN оказался проворнее – 8,7 секунды до сотни и 195 км/ч максимальной скорости. Volkswagen заявил клиренс в 205 мм, а чешская марка эту характеристику не назвала. Зато у Skoda будут хорошие 19-дюймовые колеса (235/45 R19). А еще у Taigun будет CNG-версия на сжатом природном газе.

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