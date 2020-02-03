Фактически, это будет первый электрический Jeep в долгой и славной истории марки.

Марка Jeep – единственный действительно американский автомобильный бренд в Украине, хотя дела у него идут не то, чтобы очень хорошо. В отличие от глобализированных Ford и Chevrolet. В последних электрификация уже идет полным ходом, тогда как Jeep только делает первые шаги в этом направлении.

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Начать эру электрической мобильности марки должен велосипед Jeep E-Bike. Новинку “засветили” в рекламном ролике внедорожника Jeep Gladiator, с Биллом Мюрреем в главной роли (аллюзия на фильм “День сурка”).

На официальном сайте Jeep уже появился новый раздел, посвященный электрическому велосипеду, там можно найти и характеристики E-Bike.

Двухколесник использует мощную силовую установку и компоненты от фирмы QuietKat. Электромотор имеет отдачу в 750 Вт, а аккумулятор обеспечивает автономный запас хода в 65 километров. Велосипед оснащен двойной подвеской QuietKat Fire-Link, шинами с шириной протектора 12 сантиметров и четырехпоршневыми гидравлическими тормозами. Портал Electrec отмечает, что компоненты силовой установки имеют китайское происхождение от фирмы Bafang, у которой есть велосипед Ultra с очень подобными агрегатами.

Подробные характеристики Jeep E-Bike будут раскрыты весной, а к началу лета электробайк уже должен поступить в продажу. Возможно, первый электрический Jeep будут продавать и украинские дилеры.

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