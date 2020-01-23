Офіційне тізерне відео від чеської марки розкриває окремі елементи шоукара, приготованого для демонстрації в Нью-Делі. Деякі деталі концепта виконані з кришталю.

Škoda Vision IN Concept поступово виходить з тіні, освітлюючи собі дорогу власними інноваційними LED-фарами. Концепт кросовера очікує на дебют під час Auto Expo в Нью-Делі, з 5 по 20 лютого. Передбачається, що він продемонструє вигляд майбутньої серійної новинки Škoda.

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Раніше Škoda показувала Vision IN Concept на ескізах. Склавши їх з тим, що показано у свіжому відео, можно отримати повне уявлення про вигляд кросовера чи, принаймні, його прототипа.

Фото: ескізи Škoda Vision IN / Škoda

Vision IN виявився повним сюрпризів. І кришталю. Того самого чеського кришталю, що був предметом гордості господарів і окрасою кожної “стінки” в радянських оселях.

Фото: Škoda Vision IN / Škoda

Чеський виробник розробляє кросовер на платформі MQB-A0-IN – індійській версії глобальної, котра не передбачає повного приводу, задовольняючись переднім. Автомобіль матиме довжину близько 4,25 метра. За попередніми данними, Škoda поставить нову модель на конвеєр до кінця цього року.

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