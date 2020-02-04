Компактний позашляховик Ford носить назву Troller TX4, має повнопривідну трансмісію з автоматичною коробкою передач та 200-сильний турбодизель. Призначений виключно для Бразилії.

Завдяки своєму дизайну, новий позашляховик Ford схожий одночасно на усі класичні тридверні джипи: Suzuki Jimny, Mitsubishi Pajero Pinin, Land Rover Defender, Mercedes Geländewagen та й на старий Ford Bronco.

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Ford Troller TX4 має рамну конструкцію та повний набір атрибутів справжнього позашляховика: шноркель, високий кліренс та колеса з протекторними шинами Pirelli Scorpion MTR 245 / 70R17, додаткове освітлення, силові бампери.

Під капотом Ford Troller TX4 працює 3,2-літровий п'ятициліндровий турбодизель, віддача якого складає 200 кінських сил і 470 ньютон-метрів крутного моменту. Він під’єднаний до шестиступеневого “автомату” з пониженими передачами та приводом на обидві осі.

Салон Troller TX4 – під стать позашляховику, аскетичний та без зайвих деталей. Зі зручностей: двозонний автоматичний клімат-контроль, мультимедійна система з 6,75-дюймовим екраном та підтримкою Android Auto і Apple CarPlay.

Фото: Ford Troller TX4 / Ford

Ford Troller TX4 буде доступний виключно на ринку Бразилії та сусідніх країн Південної Америки. Ціни стартують з відмітки 167 530 бразильських реалів – це близько 39,5 тисяч доларів або 979 тисяч гривень.

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