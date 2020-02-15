Divergent Blade, ты ли это?

Название Czinger впервые появилось в печати в 2017 году. Но мы до сих пор не уверены на 100 процентов, как оно произносится.

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Кевин Цзингер был соавтором концепта Divergent Blade 2017 года, который отличался большим количеством 3D-печатных металлических деталей. В частности, в раме использовались печатные алюминиевые узлы, соединенные с карбоновыми деталями – такое строение обеспечивало примерно на 10% ниже массу по сравнению с традиционными.

Фото: Czinger 21С / Czinger

Blade был демонстрационной платформой, созданной, чтобы привлечь внимание автопроизводителей, которые могли бы взять на вооружение отдельные технологии, дизайн и тому подобное. Однако теперь Кевин Цзингер, похоже, решил самостоятельно начать производство суперкара под собственной маркой. Знакомьтесь: Czinger 21С.

Пресс-релиз не предоставляет технических подробностей о суперкаре, описывая его в художественной манере. 21C будет иметь ультралегкую сетчатую раму из алюминия и карбона, подобную Divergent Blade. "Мощную гибридную" силовую установку, вероятно с полноприводной трансмиссией. Как и в Blade, место водителя в новом суперкаре расположено в центре кабины, позади размещено еще два кресла.

Czinger обещает представить суперкар публике во время Женевского автосалона – тогда же должно появиться больше подробностей.

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