Автомобіль, названий Carmen Boulogne поповнив когорту екзотичних електрокарів сучасності.

Hispano Suiza Carmen Boulogne присвячена Hispano Suiza Dubonnet Xenia 1938 року і виконана у схожій стилістиці. А карбоновий кузов і високопродуктивна електрична силова установка відображають сучасність.

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Спортивне купе Carmen Boulogne оснащене двома синхронними електродвигунами з постійними магнітами, розташованими в кожному із задніх коліс. Силова установка продукує 1114 кінських сил і 1600 Нм крутного моменту. Потужність звичайної Hispano Suiza Carmen складає 1020 кінських сил.



Фото: Hispano Suiza Dubonnet Xenia

Маса новинки становить 1630 кілограмів, що на 60 кіло менше базової моделі. Для прискорення до першої сотні на цифровому спідометрі з ретро-дизайном Boulogne потрібно дві з половиною секунди. Максимальна швидкість становить 290 кілометрів на годину. Запасу енергії в тяговому акамуляторі вистачає на 400 кілометрів пробігу – ця цифра не відрізняється від показника звичайної Carmen.

Фото: Hispano Suiza Carmen Boulogne та базова модель / Hispano Suiza

Hispano Suiza Carmen Boulogne буде випущена серією з 19 машин, кожна вартістю від 1,65 мільйона євро. Перші екземпляри покупці отримають у 2022 році.

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