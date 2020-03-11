Автомобиль, названный Carmen Boulogne пополнил когорту экзотических электрокаров современности.

Hispano Suiza Carmen Boulogne посвящена Hispano Suiza Dubonnet Xenia 1938 и выполнена в похожей стилистике. А карбоновый кузов и высокопроизводительная электрическая силовая установка отражают современность.

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Спортивное купе Carmen Boulogne оснащено двумя синхронными электродвигателями с постоянными магнитами, расположенными в каждом из задних колес. Силовая установка производит 1114 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. Мощность обычной Hispano Suiza Carmen составляет 1020 лошадиных сил.



Фото: Hispano Suiza Dubonnet Xenia

Масса новинки составляет 1630 килограммов, что на 60 кило меньше базовой модели. Для ускорения до первой сотни на цифровом спидометре с ретро-дизайном Boulogne нужно две с половиной секунды. Максимальная скорость составляет 290 километров в час. Запаса энергии в тяговом аккумулятор хватает на 400 километров пробега – эта цифра не отличается от показателя обычной Carmen.

Фото: Hispano Suiza Carmen Boulogne и базовая модель / Hispano Suiza

Hispano Suiza Carmen Boulogne будет выпущена серией из 19 машин, каждая стоимостью от 1,65 миллиона евро. Первые экземпляры покупатели получат в 2022 году.

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