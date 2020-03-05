Роланд Гумперт заручился поддержкой китайской компании Aiways для воплощения своего проекта в жизнь.

Суперкар Roland Gumpert Nathalie, построенный бывшим главой Audi Motorsport Роландом Гумпертом в сотрудничестве с китайским стартапом Aiways, стал серийной моделью. Стартовая серия First Edition будет стоить 407 тысяч евро.

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Главная особенность Roland Gumpert Nathalie – газо-электрическая силовая установка. Она сочетает 15-киловаттный блок метанольных топливных ячеек с 65-литровым баллоном и тяговой батареей, которые обеспечивают суммарную емкость в 178 киловатт-часов.

Работает система следующим образом: метиловый спирт нагревается до 300-400 градусов по Цельсию, в результате чего выделяется водород, из которого электрохимический генератор под капотом получает электричество для питания аккумуляторов. Заявленный запас хода на одном заряде – 820 километров, хотя для концепта был заявлен показатель в 1200 километров. Заправка пустого баллона метанолом занимает всего три минуты.

Фото: Aiways Roland Gumpert Nathalie / Autocar

В свою очередь, энергопитание Nathalie обеспечивает работу четырех электромоторов общей мощностью в 400 киловатт или 544 лошадиных силы. Каждая пара моторов оборудована синхронизированными двухступенчатыми трансмиссиями. С места до первой сотни на спидометре электрическое купе ускоряется за 2,5 секунды, а максимальная скорость составляет 300 километров в час.

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